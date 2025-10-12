بجاية: حجز 4 قناطير من الفول السوداني الفاسد بالقصر

تمكنت عناصر أمن دائرة القصر بأمن ولاية بجاية من حجز كمية معتبرة من الفول السوداني قدرت بـ 400 كلغ. كانت موجّهة للتسويق بأحد المحلات التجارية وسط مدينة القصر ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت عقب قيام عناصر الشرطة بخرجة ميدانية على مستوى إقليم الاختصاص رفقة مصالح مديرية التجارة و مكتب الصحة العمومية لبلدية القصر لمراقبة النشاطات التجارية. حيث تم مراقبة عدة محلات تجارية من مختلف الأنشطة، وبعد مراقبة محل تجاري كائن وسط مدينة القصر تم معاينة وجود كمية معتبرة من الفول السوداني متعفنة غير صالحة للاستهلاك. كانت معروضة للبيع داخل أكياس بلاستيكية. ليتم حجز السلعة وإتلافها و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد التاجر المخالف.

