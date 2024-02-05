بجاية.. حجز 4 قناطير من اللحوم نوع الشحمة الفاسدة بخراطة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة خراطة ببجاية من حجز كمية معتبرة من اللحوم (شحمة) فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري كانت موجهة للتسويق ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة العاملة بحاجز المراقبة الأمنية الثابت بمدخل مدينة خراطة بالطريق الوطني رقم 09 بتوقيف مركبة من نوع GONOW وبعد مراقبة حمولتها تبين بأنهما معبأة بكميات معتبرة من اللحوم ذات مصدر حيواني من نوع الشحمة يقدر وزنها بـ 400 كلغ.

وبعد عرض تلك اللحوم على الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية ببلدية خراطة قرر حجزها وإتلافها كونها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري.

كما أنها ذات مصدر حيواني مجهول ولم تخضع لقواعد النظافة ونظام التبريد. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرسالها إلى المصالح المختصة لإستكمال الإجراءات القانونية ضده.