بجاية: حجز 4500 وحدة من المشروبات الكحولية بأوقاس

حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأوقاس التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية كمية معتبرة من المشروبات الحكولية.

وخلال العملية تم حجز 4500 وحدة من النبيذ الأحمر نوع Bonita قدرت قيمتها المالية 134 مليون سنتيم.

تأتي هذه العملية النوعية تنفيذا للقرار الولائي رقم 0463 المتضمن غلق جميع المحلات الخاصة ببيع المشروبات الكحولية في إطار منع تفشي وباء كورونا.

يذكر الكمية المحجوزة كانت على متن شاحنة من نوع هونداي بمنطقة تالة خالد.

وقد تم رفع ضد المعني مخالفة القرارات الإدارية وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.