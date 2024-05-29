بجاية: حجز 4560 قرص مهلوس و توقيف 3 أشخاص بإحدادن

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية مع حجز 4560 قرص مهلوس.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها تواجد مسكن مستأجر بحي إحدادن أوفلا بجاية. من طرف شقيقين يقومان بترويج وبيع المؤثرات العقلية بكميات معتبرة وهي مخبأة بذات المسكن.

الفرقة المحققة وبإشراف السلطات القضائية المختصة وبعد أخذ جميع الإحتياطات الأمنية اللازمة. باشرت عملية تفتيش المسكن المشتبه فيه، أين كللت العملية بتوقيف مشتبه فيه و ضبط وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 4560 قرص من نوع بريغابالين. ومبلغ مالي من عائدات البيع المقدر بـأكثر من 41 مليون سنتيم مخبأة بإحكام في أماكن مختلفة بالطابق الأرضي للمسكن. فيما تمكن شقيقه المشتبه فيه الثاني المكنى ” فوفا ” من الفرار بمجرد وصول عناصر الشرطة إلى المسكن عبر الباب الخلفي للمسكن الذي يطل على طريق إجتنابية غير معبدة مطلة على الأحراش.

كما أسفر التحقيق إلى تحديد هوية شخص ثالث متورط في القضية والذي هو حاليا في حالة فرار. و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار. حيازة المؤثرات العقلية لأجل إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة.

وتم تقديم المشتبه فيه الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة و بعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر بإيداع، في حين بقي المشتبه فهما الآخرين في حالة فرار وهما محل بحث.