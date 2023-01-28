بجاية..حجز 5 كغ من القنب الهندي وإكتشاف مزرعة من الحشيش بتوجة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من شخصين يبلغان من العمر 26 و 40 سنة يقيمان ببلدية توجة ولاية بجاية يحترفا زراعة نبات القنب الهندي.

وجاءت تفاصيل العملية بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها قيام شخص بتخزين كمية من حشيش نبات القنب الهندي بداخل مسكن قديم ييلدية توجة.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه ومكان إقامته وبعد ترصد تحركاته تم توقيفه بمدينة بجاية.

وبتفتيش مسكنه والذي تم إشراف السلطات القضائية المختصة تم ضبط وحجز كمية من حشيش نبات القنب الهندي يقدر وزنها بـ 3.5 كلغ، كمية من بذور ومسحوق نبات القنب الهندي بوزن 250 غرام، جذوع شجيرات نبات القنب الهندي جافة بوزن 1600 غرام، شجيرات مغروسة بالقرب من مسكنه لنفس النبتة.

تحريات الشرطة مكنت من تحديد مكان مزرعة يستغلها المشتبه فيه لزراعة القنب الهندي والمتواجدة بالقرب من مقر إقامته بين الأحراش وسط الغابة، بعد مداهمة المكان تبين بأنها مزرعة خاصة بحشيش القنب الهندي، عملية التحقيق مع المشتبه فيه مكنت من تحديد هوية شخص آخر متورط في القضية وتوقيفه بمقر إقامته وقد ضبط بحوزته على كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية زراعة وحيازة نبات القنب الهندي بطريقة غير مشروعة، الإنتاج، التخزين قصد إعادة البيع، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضد المشتبه فيه الرئيسي أمر إيداع، والمشتبه فيه الثاني وضع تحت نظام الرقابة القضائية.