بجاية: حجز 6000 وحدة من المفرقعات عشية العيد

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية، من حجـز كمية معتبرة من المفرقعات تقدر بـ 6000 وحدة ذات منشأ أجنبي.

العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة العاملة بالميدان بمهـمة تفـتيـش و مراقبة روتينية على مستوى الحاجز الأمني ببئر السلام بمدينة بجاية. أين تم توقيف مركبة من نوع “رونو اكسبراس” و لدى إخضاعها لعملية التفتيش و المراقبة، ضبط بداخـلها على كيس بلاستيكي يحتوي على 10 علب من المفرقعات أجنبية الصنع، بمجموع إجمالي يقدر بـ 6000 وحدة موجهة للتسويق. ليتم تحويل صاحبها إلى مركز الشرطة و انجاز ملف جزائي ضده.