بجاية: حريق يتسبب في اتلاف مساحات فلاحية بقرى اوزلاقن

تعمل مختلف فرق التدخل من الحماية المدنية و عمال بلدية اوزلاقن بمعية مواطنين على إخماد حريق شب عصر اليوم باحدى الاحراش بأوزلاقن و أمتد بسرعة الرياح المشكلة الى القرى المجاورة.

و حسب الحماية المدنية فإنه تم أبعاد خطر الحريق عن بيوت السكان فيما تسبب في إتلاف مساحات زراعبة من أشجار الزيتون. و ذكر شهود عيان ان الرياح وجهت الحريق الى بلدية بوزقن بإقليم ولاية تيزي وزو. أما المناطق التي مسها الحريق بالضرر في الغطاء النباتي تتمثل في ثقرين. بوعيسي. إزمورن. سيدي يونس. فرنان. و ثالة حمد. مصدر الحماية المدنية أكد أيضا للنهار أونلاين انه تم إخماد الحريق بشكل شبه كلي فيما تم تجنيد رتل من عناصر الحماية المدنية يشاركهم المواطنون متطوعون لأي طارئ في عودة نشوب الحريق.