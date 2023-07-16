قناة النهار بجاية : حصيلة مداهمة فجائية للدرك الوطني بشواطيء الولاية بقلم قناة النهار نشر في 16 جويلية 2023 - 13:59 بجاية شارك غرِّد أرسل 358 0 بجاية : حصيلة مداهمة فجائية للدرك الوطني بشواطيء الولاية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/C9n84 اقرأ أيضا تراجع الإقبال على تقطيع الأضحية عند القصابات بمعسكر قناة النهار 29 جوان طالع هابط: شاهد إبداع السلطات المحلية لولاية قالمة .. حاولوا إستنساخ حمام دباغ بالفضلات قناة النهار 04 جويلية رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس لانجاز المدينة الإعلامية "دزاير ميديا" قناة النهار 05 جويلية رئيس الجمهورية يشراف على حفل تخرج الدفعات العسكرية لسنة 2022 2023 قناة النهار 09 جويلية حفيظة بريكي توجه رسالة لكل من ينشر أطباق الشواء في مواقع التواصل الإجتماعي إحترموا مشاعر الناس قناة النهار 28 جوان خوفا من عقاب الأولياء بسبب نتائج الإمتحانات..تسجيل حالات الإنتـ.ـحار بين التلاميذ قناة النهار 05 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على مراسم احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير قناة النهار 11 جويلية بعدما إسترجع بصره .."أحمد قداري" يوجه رسالة مؤثرة لزوجته .." سوفرات معايا عامين" قناة النهار 30 جوان رئيس الجمهورية :" يجب التفكير في إنشاء محطة تحلية مياه البحر بأزفون أو تيقزيرت" قناة النهار 05 جويلية خنشلة : حفل زفاف أسطوري للشاب شمس الدين الكفيف قناة النهار 16 جويلية