بجاية: حملة جني الزيتون تبلغ نهايتها و توقع إنتاج 16 مليون لتر

تتوقع المصالح الفلاحية لولاية بجاية إنتاجا من محصول الزيتون لهذا الموسم لا يتعدى 16 مليون لتر. محققا بذلك تراجعا في المردود بنحو 3 ملايين لترا من الزيتون مقارنة بمحصول الموسم الماضي.

حيث وصل إلى 19 مليون لتر كما سيعرف تراجعا بنحو 10 مليون لتر بالنظر الى محصول تحقق قبل عشر سنوات الى الوراء.

وأرجع مسؤول بمديرية المصالح الفلاحية في حديث حصري خص به النهار أونلاين سبب تراجع الإنتاج الى تضرر المحصول جراء موجة الحرارة الناجمة عن حرائق الصيف الماضي والذي أتلف مساحات كبيرة من أشجار الزيتون خاصة في منطقة توجة القصر برباشة وبوخليفة. يأتي هذا بعد ان بلغت حملة جني الزيتون أيامها الأخيرة حيث وقاربت 90 % علما ان ولاية بجاية تعد الأولى وطنيا من حيث إنتاج زيت الزيتون تتربع على مساحة تلوق 65 ألف هكتار.