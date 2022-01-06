بجاية..خرجات فجائية لأعوان الرقابة لتفتيش فضاءات تخزيين المواد الإستهلاكية

يواصل أعوان الرقابة و الممارسات التجارية لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية بجاية سلسلة خرجاتهم الميدانية.

والتي تستهدف مراقبة وتفتيش لبعض المصانع التي تنتج المواد الإستهلاكية على غرار زيت المائدة الموجه للإستهلاك.

حيث عاين أعوان الرقابة بمعية عناصر الأمن سير عملية الإنتاج المواد الدسمة بمصنع “كوجيبي” المعروف بعلامة “لابيل” كما وقف المراقبون على عمليات توزيع الزيت الغذائي في إطار محاربة كل ظاهرة المضاربة وخلق الندرة.

الى ذلك إستهدفت خرجات أعوان الرقابة تجار الجملة و مساحات التخزين ثم الى التجار بالتجزئة وصولا الى المستهلك.

ويأتي هذا بعد تسجيل تذبذب في توزيع بعض المواد الإستهلاكية الأساسية لاسيما زيت للمائدة.

و تبين أن سببها رفض بعض التجار جلب زيت المائدة المدعم من وحداث ومصانع الإنتجار بحجة قلة هامش الربح.