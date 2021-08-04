بجاية: خلية الأزمة بالولاية تقترح مزيدا من الأجراءات للوقاية من تفشي كورونا

ترأس والي ولاية بجاية أحمد معبد إجتماعا إستثنائيا لخلية الأزمة لمتابعة و رصد إنتشار فيروس كورونا ضم ممثلين لمختلف أجهزة الدولة لإستعراض أخر تطورات الأزمة الصحية بالولاية.

حيث تم إقتراح تعديل في فترة الحجر الصحي و تشديد الرقابة على الشواطيء و الأماكن التي تعرف إقامة تجمعات مع اللجوء الى غلق بعض المحال والأنشطة التي تجلب تجمعات المواطنين.

يأتي هذا بعد قدم رئيس قسم الوقاية بمديرية الصحة حصيلة أكثر من 700 حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 متواجدين بمختلف المستشفيات في جميع أنحاء الولاية وتسجيل العديد من الوفيات.