بجاية: ربط أزيد من 700 مستثمرة بالكهرباء الفلاحية بمساحة تتجاوز 1200 هكتار

أنجزت مصلحة توزيع الكهرباء والغاز لبجاية أزيد من 700 عملية ربط مستثمرة فلاحية عبر مختلف دوائر وبلديات الولاية وذلك في إطار برنامج كهربة الفلاحة الذي تم إطلاقه من قبل السلطات العليا للبلاد.

أين تم إنجاز شبكة توزيع الكهرباء بطول 180 كيلومترا وأكثر من 120 محول كهربائي وذلك على مساحة زراعية تتجاوز 1200 هكتار.

برمجت الكهرباء الفلاحية تم تنفيذه بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية لولاية بجاية، يعرف تقدم ملحوظ للغاية. حيث تتجاوز نسبة تقدم الأشغال 90٪. فيما تتم أشغال تنفيذ بقية البرنامج. على أساس ان الطاقة الكهربائية تعد عنصرا فعالا في تطوير جميع الميادين والاختصاصات على غرار قطاع الزراعة، يعد الوصول الموثوق والمستدام إلى الكهرباء عاملا أساسيا لتحسين الممارسات الزراعية، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية. كما تسمح كذلك باستخدام أنظمة ري أكثر كفاءة وضمان ظروف تخزين أفضل فضلا عن تحسين الجودة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحكم والمراقبة.