بجاية.. ربط 7 مؤسسات تربوية بشبكتي الكهرباء والغاز تحضيرا للدخول المدرسي

باشرت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبجاية في أشغال ربط كل المؤسسات التربوية بالطاقتين الكهربائية والغازية، لا سيما المقرر دخولها حيز الخدمة بالنسبة للدخول المدرسي للموسم الجاري.

وشملت أشغال الربط بالكهرباء والغاز 7 مؤسسات تربوية متواجدة على مستوى القطب الحضري أغزر أوزاريف أين تم برمجة ذ3 مدارس ابتدائية، 01 متوسطة و01 ثانوية، بلدية بوخليفة المعنية بـمتوسطة وكذا متوسطة ببلدية برباشة.

ولتجسيد هذه العملية تم الشروع في إنجاز ما لا يقل عن 900 متر من شبكات توزيع الكهرباء و7 توصيلات للكهرباء والغاز وتجهيز 04 محولات كهربائية.

وتولي الشركة الافتصادية التجارية اهتماما كبيرا لقطاع التعليم و تسعى الى تزويد المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني من دون أي دفع مسبق سعيا منها لتوفير أحسن الظروف للمتمدرسين وإنجاح الموسم الدراسي.

وموازاة مع تجسيد برنامج ربط المؤسسات التربوية بالطاقتين الكهربائية والغازية، تتواصل مجهودات مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبجاية لإنجاز وتجسيد العديد من المشاريع على مستوى مختلف بلديات الولاية في مختلف القطاعات الحيوية وذلك مواكبة للحركية التنموية التي تشهدها ولاية بجاية.