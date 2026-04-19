بجاية.. سارق الهواتف النقالة في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري التاسع بأمن ولاية بجاية من توقيف مسبوق قضائي يبلغ من العمر 28 سنة يحترف سرقة الهواتف النقالة بمدينة بجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل عدة شكاوي لضحايا تعرضوا لسرقة هواتفهم النقالة في أماكن مختلفة. من مدينة بجاية خاصة بالمحلات التجارية أو بملعب الوحدة المغاربية عند إنشغال الضحايا. بممارسة الرياضة وترك أغراضهم الشخصية بالمحيط الفرقة المحققة. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه المعروف لدى مصالح الشرطة. بتورطه في قضايا مماثلة، وبعد وضع خطة محكمة تم توقيفه وسط مدينة بجاية مع إسترجاع 05 هواتف. نقالة محل سرقة بنفس الطريقة.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل السرقة وإخفاء أشياء مسروقة، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع مع غرامة مالية قدرها 50000 دج.

