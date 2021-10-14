بجاية: سحب 817 رخصة سياقة و تحرير 2481 غرامة جزافية خلال شهر سبتمبر

سجلت مختلف المصالح الأمنية النشطة، في مجال الوقاية المرورية تحرير 2481 غرامة جزافية، منها 57 متعلقة بالدراجات النارية أغلبها تتعلق بعدم إرتداء خوذة الأمن أو عدم تقديم الوثائق أو المناورة الخطيرة.

كما تم تسجيل 220 جنحة مرورية، منها 128 متعلقة بالدراجات النارية، إضافة إلى تسجيل سحب 817 رخصة سياقة.

منها 23 خاصة بالدراجات النارية، ارتكب أصحابها مخالفات تستوجب السحب الفوري لرخصة السياقة، كما تمت مراقبة 8181 مركبة من مختلف الأصناف و 752 دراجة نارية.

ومن خلال المراقبة تم وضع 101 مركبة و23 دراجة نارية في المحشر، أما بالنسبة للرادار فعدد الخرجات الميدانية قدر بـ 19 خرجة.