بجاية..سفيرة مملكة الدنمارك تزور الأحواض العائمة لتربية الأسماك ببني كسيلة

ثمنت سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر” بانيسا بيقا ساينز” بتجربة الجزائر الراقية في استزراع السمك بالاحواض العائمة لدى معاينتها عن قرب لتجربة احد المستثمرين الخواص” بوعلام بودبزة ” صاحب تعاونية Bougie Fish.

والذي شرع منذ 3 سنوات في عملية تربية و استزراع السمك والأحواض العائمة بساحل يلدية بني كسيلة غرب ولاية بجاية.

سعادة سفير مملكة الدنمارك بالجزائر” Vanessa vega saenz ” استعرضت من خلال زيارتها الى بجاية تجربة بلدية في انتاج اعلاف الاسماك المستزرعة الأحواض على مستوى السواحل.

وأبدت أملها في بناء جسر الشراكة في مجال الصيد البحري وتبادل التجارب بين بلدها الدنمارك و الجزائر.

من جهة اخرى رحبت سفيرة الدنمارك باقتراحات المستثمرين الجزائريين في العمل على برمجة لقاءات اخرى من اجل تجسيد بوادر الشراكة في ميدان تربية المائيات عملا بالتقنيات الجديدة حفاظا على التوازن البيئي البحري وهي التقنيات التي اكتسبها بعض المستثمرين الجزائرين في مدة وجيزة.