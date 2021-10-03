بجاية: شاطيء الزيقواط يحتضن أنشطة تحت الماء لترقية السياحة البحرية

إحتضن ساحل منطقة الزيقواط بمدينة بجاية عدة أنشطة ترفيهية تحت الماء قام بها منخرطون في الكشافة الإسلامية.

هذا النشاط الذي يهدف الى ترقية السياحة البحرية. تم تهيئته من طرف الحظيرة الوطنىة لڤورايا في اطار مشروع كوجيتو للصندوق العالمي للطبيعة لدعم و تطوير السياحة البحرية.

فلقد تم إمضاء اتفاقية شراكة بين الحظيرة الوطنية لڤورايا و الكشافة الإسلامية فوج البحرى مكي باشا للتعاون في تسيير هذا المسلك.