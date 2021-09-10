بجاية: شباب قرية إغزروفتيس يتطوعون لتنظيف شبكات مجاري مياه الأمطار

إستأنف اليوم الجمعة شباب قرية إغزروفتيس بأعالي بلدية درقينة في ولاية بجاية عملهم التطوعي. لتنظيف شبكات مجاري مياه الأمطار المتواجدة قرب السكنات أو عبر الطريق المؤدي الى القرية.

وتم تنظيف المجاري من مختلف الأوساخ والقمامة التي ترمى بشكل عشوائي مما قد يتسبب في حدوث فيضانات مع تساقط الأمطار خاصة الفجائية.

المتطوعون من شباب هذه القرية تعودوا على إستغلال أيام العطلة الأسبوعية للقيام بهذه الأعمال التطوعية. موجهين ندائهم الى المواطنين للحفاظ على نقاوة المحيط.