بجاية: شخص يذبح آخر بحي الإديمكو
عرف حي الإيديمو وسط مدينة بجاية منتصف نهار اليوم الأربعاء، إقدام أحد الأشخاص بإرتكاب جريمة قتل بشعة.
يأتي هذا لدى قيامه بمهاجمة شخص أخر من الخلف، موجها له طعنات بالخنجر على،مستوى الرقبة راغبا في ذبحه.
حيث كان الضحية ماشيا على الرصيف ليباغته الجاني. و حسب شهود عيان فإن المعتدي ارتكب الجريمة و لاذا بالفرار و ترك الضحية ساقطا على الأرض يخبط في بركة الدماء.
ليتم نقل الضحية الى مستشفى خليل عمران، حيث يمكث الأن بمصلحة الإنعاش.
و حسب مصدر، طبي للنهار أونلاين، فإن الضحية يبلغ من العمر حوالي 50 سنة يتواجد الان بمصلحة الإنعاش يخضع للعناية الطبية المركزة.
و هو لايزال حيا بسترجع أنفاسه و وعيه تدريجيا وسط متابعة طبية دقيقة.
هذا و ألقت مصالح الأمن القبض على الجاني، و هو خمسيني من العمر مرتكب الجريمة التي هزت مدينة بجاية و قوبلت بإستنكار سعبي كبير.
طالع أيضا:
بجاية: الإطاحة بشبكة تترصد زبائن البنوك للسطو على أموالهم
نجحت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشبكة. تتكون من 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 40 سنة مع تفكيك نشاطهم. حيث يحترفون السرقة.
تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكاوى لضحايا تعرضوا للسرقة من داخل مركباتهم من طرف مجهولين. حيث أن المجرمين بعدما يترصدون ضحاياهم الذين يترددون على البنوك يقومون بتتبعهم مستعملين. في ذلك وسائل نقل مختلفة أحيانا يستعملون مركبة وأحيانا أخرى دراجة نارية.
وبعد ترقب مغادرة الضحايا لمركباتهم يتحينون الفرصة عن طريق كسر زجاج نوافذ أبواب المركبات. والإستيلاء على أغراض الضحايا خاصة المبالغ المالية. ومن خلال عمليات السرقة تم الاستيلاء على ما يقارب مليار سنتيم ملك للضحايا.
عناصر الشرطة بعد تكثيف الأبحاث والتحريات مع تفعيل الجانب الاستعلاماتي تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. وتوقيفهم، وقد تبين بأن هذه الجماعة الإجرامية يقودها مسبوق قضائي البالغ من العمر 40 سنة. وهو محل أمر بالقبض لأجل قضايا سرقة المشتبه فيهم بعد قيامهم بالسرقة. يتوجهون مباشرة إلى القرية السياحية بوليماط و الساكت وصرف الأموال هناك.