بجاية: شخص يذبح آخر بحي الإديمكو

عرف حي الإيديمو وسط مدينة بجاية منتصف نهار اليوم الأربعاء، إقدام أحد الأشخاص بإرتكاب جريمة قتل بشعة.

يأتي هذا لدى قيامه بمهاجمة شخص أخر من الخلف، موجها له طعنات بالخنجر على،مستوى الرقبة راغبا في ذبحه.

حيث كان الضحية ماشيا على الرصيف ليباغته الجاني. و حسب شهود عيان فإن المعتدي ارتكب الجريمة و لاذا بالفرار و ترك الضحية ساقطا على الأرض يخبط في بركة الدماء.

ليتم نقل الضحية الى مستشفى خليل عمران، حيث يمكث الأن بمصلحة الإنعاش.

و حسب مصدر، طبي للنهار أونلاين، فإن الضحية يبلغ من العمر حوالي 50 سنة يتواجد الان بمصلحة الإنعاش يخضع للعناية الطبية المركزة.

و هو لايزال حيا بسترجع أنفاسه و وعيه تدريجيا وسط متابعة طبية دقيقة.

هذا و ألقت مصالح الأمن القبض على الجاني، و هو خمسيني من العمر مرتكب الجريمة التي هزت مدينة بجاية و قوبلت بإستنكار سعبي كبير.

طالع أيضا:

بجاية: الإطاحة بشبكة تترصد زبائن البنوك للسطو على أموالهم