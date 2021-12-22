بجاية..شرطة أميزور تحجز 3761 وحدة من المشروبات الكحولية
أوقفت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، لأمن دائرة أميزور بأمن ولاية بجاية، شخصين عن تهمة حيازة وتخزين ونقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وتعود حيثيات القضية الى معلومات وردت لنفس الفرقة بخصوص حيازة شخصين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.
بالإضافة الى ذلك استغل مسكنه مكانا لتخزينها ومحله المغلق الكائن مقره وسط المدينة لترويجها ليلا.
وإستغلالا لهذه المعلومة تم فتح تحقيق في القضية.
وبناء على طلب إذن بالتفتيش صادر من الجهات القضائية المختصة تم التنقل إلى محل ومسكن المشتبه فيهما،
لكن وبعد عملية التفتيش تم توقيفهما وحجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية.
ليتم ضبط داخل المحل التجاري 107 وحدة من مختلف الأنواع والعلامات، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـأكثر من 54 ألف دينار.
وبتفتيش منزل أحد المشتبه تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر بي 3654 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.
والتي كانت مخزنة بأحد الغرف بالطابق الأرضي، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما.
وذلك لأجل قضية حيازة وتخزين ونقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، التهرب الضريبي، ممارسة نشاط تجاري مقنن دون القيد في السجل التجاري.
وتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور المختص إقليميا.
وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما حكم بـ 06 أشهر حبس نافذ، وغرامة مالية قدرها 60000 دج مع مصادرة المحجوزات.
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