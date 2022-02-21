بجاية: شرطة أميزور تطيح بمروج المخدرت بالطريق السيار

تمكنت عناصر فرقة الشرطة المتنقلة للشرطة القضائية (BMPJ) بأميزور التابعة لأمن ولاية بجاية. من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 41 سنة يمتهن ترويج المخدرات.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة إتصال هاتفي على الرقم الأخضر مفاده وجود شخص مشبوه. يروج المخدرات للشباب متخذا من الطريق السيار في شطره غير المستغل الرابط بين مدينة أميزور وقرية مرج ومان مكانا لترويجها.

عليه تم وضع خطة محكمة وبعد أخذ جميع الاحتياطات الأمنية والقانونية اللازمة تم التنقل إلى عين المكان. وبعد ترصد المكان وإختيار الوقت المناسب تمت عملية المداهمة. والتي على إثرها تم توقيف المشتبه فيه بعد محاولته الفرار وإبدائه مقاومة جد عنيفة إتجاه عناصر الشرطة.

وقد ضبط بحوزته على مبلغ مالي مقدر بـ 73500 دج من عائدات بيع المخدرات، بالإضافة إلى مشرط جراحة يستعمل لتقطيع وتهيئة المخدرات، وبتفتيش المكان جيدا تم ضبط وحجز كمية من المخدرات على شكل 03 أعمدة مستطيلة قدر وزنها بـحوالي 15 غرام، كانت مخباة بداخل كومة من التراب المتواجدة على حافة الطريق السيار قصد التمويه وإبعاد الشبهات وتضليل مصالح الأمن.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المخدرات وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة ، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أميزور المختص إقليميا،وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده عقوبة 07 سنوات حبس نافذة وغرامة مالي قدرها 5000000 دج مع أمر إيداع.

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تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل في وقت قياسي من شل نشاط أفراد شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية تمت بعد حصول عناصر الشرطة على معلومات مفادها قيام أشخاص بالإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

أين شرع عناصر الفرقة الأمنية في عملية التحري التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بمجموعة أشخاص يصل عددهم إلى 7 أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة.

حيث تم توقيف 6 أشخاص مع حجز مايفوق عن نصف كيلو غرام من المخدرات وأزيد من600 قرص من المؤثرات العقلية.

هذا وقد التحقيق مع الموقوفين قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حقهم أمر إيداع الحبس في انتظار محاكمتهم، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن المشتبه فيه الفار.