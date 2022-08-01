بجاية: شرطة أوزلاقن تطيح بمسبوقين يحترفان سرقة المركبات

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة أوزلاقن التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف عصابة أشرار. تحترف سرقة المركبات تتكون من مجرمين مسبوقين قضائيا يبلغان من العمر 39 و43 سنة ينحدران من ولاية سكيكدة.

تفاصيل القضية جاءت بعد تسجيل شكوى سرقة مركبة بمدينة أوزلاقن من طرف مجهولين. وبعد مباشرة التحريات وإستغلال تصريحات بعض الشهود تم تحديد هوية الفاعلين عبر نظام التعرف والبحث الجنائي الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني. كما تمكن أحد جيران الضحية من التعرف على المشتبه فيهما بعد رؤيته لألبوم صور المجرمين بمكتب الشرطة العلمية.

حيث شاهد ليلة الحادثة المشتبه فيهما بالقرب من المركبة محل السرقة، الفرقة المحققة ولأجل توقيف المشتبه فيهما. وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم تمديد الإختصاص إلى ولاية سكيكدة مكان إقامة المشتبه فيهما. وإيقافهما بمسكنيهما العائلي. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية سرقة مركبة مع توافر ظرف التعدد، الليل وإستحضار مركبة. وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع.