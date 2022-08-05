بجاية: شرطة أوقاس تطيح بمروّج مهلوسات بالأحياء الشعبية والملاهي الليلية

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة أوقاس التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 41 سنة. يحترف ترويج المؤثرات العقلية وسط الشباب متخذا من كشكه مكانا لتخزينها وترويجها.

تفاصيل العملية جاءت بناءا على معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها تواجد كشك متعدد الخدمات وسط مدينة أوقاس. يقوم صاحبه بترويج المؤثرات العقلية، فور ذلك وبعد أخذ جميع الإحتياطات الأمنية تم مداهمة الكشك. وبتفتيش المكان تم العثور وحجز حزمات من أمشاط المؤثرات العقلية من نوع ” بريغابالين ” و المقدر عددها الإجمالي بـ 476 كبسولة. كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 135380 دج يعد من عائدات الترويج، المشتبه فيه وبعد التحقيق معه تبين بأنه يقوم بترويج المهلوسات وبيعها على مستوى الأحياء السكنية بأوقاس وضواحيها.

وكذا بالحانات والملاهي الليلية بالمناطق الساحلية.وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه. لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض المتاجرة بها، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع.