بجاية: شرطة إغيل علي تحجز 3039 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية

نفذت مصالح أمن دائرة إغيل علي بأمن ولاية بجاية مداهمة بقطاع الاختصاص مست الأكشاك المتعددة الخدمات المشتبه فيها بترويج وعرض للبيع هذه الألعاب النارية الممنوعة.

وبعد المراقبة والتفتيش الدقيق، أسفرت العملية على حجز كمية من المفرقعات والألعاب النارية مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام. والمقدر عددها الإجمالي بـ 3039 وحدة كانت معروضة للبيع خفية بتلك الأكشاك.

ليتم تحويل المشتبه فيهم إلى مركز الشرطة. و إنجاز ملفات جزائية ضدهم لأجل قضية الإتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية وإرسال ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة.