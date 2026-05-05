بجاية.. شرطة الميناء تحبط محاولة إدخال أكثر من 13 ألف قرص إكستازي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بجاية من شل نشاط شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للوطنية، مختصة في الاتجار بالمخدرات التصنيعية. مع توقيف 4 أشخاص من عناصرها وضبط أزيد من 13 ألف قرص مهلوس من نوع إكستازي.

القضية تعود إلى تفطن عناصر شرطة الحدود، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بميناء بجاية على مستوى جهاز السكانير المشترك، لمحاولة أحد المسافرين القادمين من فرنسا تمرير كمية معتبـرة من المخدرات الصلبة.

وكانت المخدرات مموهة بإحكام داخل حقائب سفر على متن مركبة نفعية، ليتم توقيف سائقها، مع ضبط 13325 قرصًا مهلوسًا من الإكستازي، مبلغ مالي مزور بالعملة الوطنية قدر بقرابة 60 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 6320 أورو.

مواصلةً للتحقيق في القضية من قبل عناصر الفرقة المحققة، وبإشراف النيابة المختصة، تم توقيف ثلاثة 3 أشخاص آخرين في ولايات برج بوعريريج، سطيف، وتلمسان. مع ضبط واسترجاع مركبتين.

فيما تم تحديد هوية أربعة أشخاص آخرين من عناصر هذه الشبكة، أحدهم بالأراضي الفرنسية. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية.