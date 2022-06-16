بجاية: شرطة خراطة تطيح بشخصين يتاجران بالأسلحة النارية

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة خراطة التابعة لأمن ولاية بجاية. شخصين أحدهما مسبوق قضائيا بحوزتهما 03 قطع من أسلحة نارية يدوية الصنع.

تفاصيل القضية جاءت بعد توقيف شخصين تتراوح أعمارهما مابين 35 و 47 سنة ينحدران من ولاية شرقية. كانا على متن مركبة نفعية من نوع بارتنار .كانت متوجهة نحو مدينة بجاية. وبعد إخضاع المركبة للتفتيش تم العثور على 03 مسدسات يدوية الصنع مخبأة بإحكام داخل المركبة. ليتم تحويلهما إلى مقر الشرطة و فتح تحقيق في القضية.

كما أشار بيان لمصالح الأمن، وإستمرارا للتحقيق وبعد تمديد الإختصاص وتفتيش مساكن إقامة المشتبه فيهما والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. تم حجز ببيت أحد المشتبه فيهما أسلحة بيضاء (سيف وسكين من الحجم الكبير). بالإضافة كذلك إلى كمية من البارود الأسود، خراطيش، و أدوات خاصة بتعبأة و رص حشوة البارود.

وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية المتاجرة بالأسلحة النارية من الصنف الرابع يدوية الصنع. حيازة مادة البارود الأسود و ذخيرة حية، حيازة أدوات خاصة بتعبئة و رص حشوة البارود بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا و حيازة أسلحة بيضاء (سيوف)، وبعد تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة صدر في حقهما أمر إيداع.

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