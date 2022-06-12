بجاية.. شرطة خراطة توقف سكيرا اعتدى بالضرب على معاق حركيا

أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن، دائرة خراطة التابعة لأمن ولاية بجاية، شخص يبلغ من العمر 51 سنة قام بالإعتداء على شخص معاق حركيا مسببا له جروح عديدة.

وتعود تفصيل العملية بعد معلومات واردة لمصالح الشرطة مفادها تعرض شخص للضرب بواسطة سلاح أبيض.

لتتمكن على الفور عناصر الشرطة العاملة في الميدان من توقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة سكر علني سافر.

ليتبين بأنه قام بالإعتداء بالضرب على شخص معاق حركيا مستعملا عصى خشبية كما قام بتهديده بواسطة سكين.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض ( عصى خشبية) متبوع بالتهديد بسلاح أبيض (سكين).

وبعد تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة و إحالته على المثول الفوري صدر في حقه أمر إيداع.

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