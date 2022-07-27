بجاية: شرطة مطار عبان رمضان توقف “حراقا” قادما من مطار أورلي الفرنسي

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري الثامن التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف وتقديم أمام الجهات القضائية. شاب يبلغ من العمر 22 سنة تورط في قضية مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر منفذ غير قانوني (الحرقة).

تفاصيل القضية جاءت دخول المعني بالأمر التراب الوطني قادما من مطار أورلي ببجاية بإتجاه مطار بجاية. وبعد إخضاعه من طرف عناصر شرطة الحدود لإجراءات المراقبة الشرطية على مستوى قاعة الوصول الدولية. تبين أنه غادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية كون المعني لا يحوز على أي حركة حدودية على مستوى نظام البحث والتحري للشرطة الجزائرية. كذلك عدم وجود ختم الخروج على مستوى جواز سفره وغياب أي تأشيرة. وبعد التحقيق مع المعني تبين بأنه غادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية عن طريق الهجرة السرية. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين أستفاد من إستدعاء مباشر للجلسة.