قناة النهار بجاية: صاحب مؤسسة الصومام يتبرع بـ 40 مليار لتمويل 22 مولد أوكسيجين بقلم قناة النهار نشر في 01 أوت 2021 - 22:17 تضامن شارك غرِّد 18 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967444 اقرأ أيضا النهار ترندينغ: فنانون مشاهير ومغتربون يقومن بحملة جمع التبرعات لتوفير أجهزة التنفس الإصطناعي قناة النهار 27 جويلية فرقة النجوم يصنعون أجواء رائعة في بلاطو النهار بأغنية زينو نهار اليوم قناة النهار 20 جويلية لقاء خاص مع العازفة والمغنية هيفاء بوراس في برنامج 360 قناة النهار 16 جويلية ألو فارس: كيكة بالشكولاطة .. بنة ولا أروع قناة النهار 21 جويلية