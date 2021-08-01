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قناة النهار

بجاية: صاحب مؤسسة الصومام يتبرع بـ 40 مليار لتمويل 22 مولد أوكسيجين

بقلم قناة النهار
بجاية: صاحب مؤسسة الصومام يتبرع بـ 40 مليار لتمويل 22 مولد أوكسيجين
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967444
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