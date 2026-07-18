بجاية: ضبط 476 كبسولة بريغابالين داخل مصفاة هواء سيارة

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخراطة من ضبط 476 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين مخبئة بإحكام بمصفاة سيارة سياحية، تم توقيفها بوسط مدينة خراطة على متنها شخصين.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو م.م 27 سنة والمدعو ب.م 32 سنة يقطنان مدينة سوق الاثنين.

وفي إطار التحقيق وبعد تكثيف التحريات تبين تورط شخص ثالث في القضية يتعلق الأمر بالمدعو و.ف 36 سنة من دائرة درقينة هذا الأخير كان محل أمر بالقبض في قضية مخالفة.

وبناءا على إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة. تم ضبط 310 كبسولة من مختلف الأنواع كمية من الكيف المعالج بوزن 85.5 غرام. وأسلحة بيضاء من الصنف السادس بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 260 ألف دينار جزائري.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص عن جريمة حيازة وتخزين المؤثرات العقلية. لغرض البيع بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة. أين صدر في حق المتهمين الثلاثة أمر بالإيداع.