بجاية.. ضبط أزيد من 2 كلغ كوكايين على متن باخرة فرنسية

تمكنت مصالح الجمارك بميناء بجاية من ضبط كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين.

العملية تمت في حدود الساعة منتصف الليل من يوم الجمعة، أين تم توقيف مسافر على متن باخرة قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسية.

وسفرت العملية من ضبط و2 كلغ و329 غ من الكوكايين مخبأة داخل بإحكام مركبة.

كما تم حجز 36455 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي في عملية أشرفت عليها مصالح الجمارك.

البضاعة المحجوزة تم ضبطها بعد التفتيش الدقيق لمركبة نفعية، مخبأة بإحكام في تجاويف شاشتي تلفزيون كانتا ضمن أمتعة المخالف..

وعلى إثر ذلك تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع حجز البضاعة المحظورة، البضاعة التي استعملت لإخفاء الغش ووسيلة النقل المستعملة.