بجاية.. عائلات قاطنة بحي الشيخ تطالب بترحيلها إلى سكنات لائقة

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أمر والي ولاية باتنة توفيق مزهود بتخصيص 6 سكنات للتكفل بالعائلات المتضررة من حادث تسرب الغاز. المتبوع بإنفجار بشقة في الطابق الأول بعمارة ببلدية ببلدية فسديس مساء الجمعة.

وحسب مصالح الولاية، فقد قام الوالي بمعاينة ميدانية لمكان الحادث، وقرر التكفل بإسكان كل العائلات المتضرة من الإنفجار. إلى غاية الإنتهاء من أشغال الترميم التي أمر مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بمباشرتها.

كما تفقد والي الولاية ضحايا الإنفجار بالمركز الاستشفائي الجامعي بباتنة وأسدى تعليمات للتكفل الأمثل بهم.

للإشارة، وقع الحادث أمس الجمعة، في حدود الساعة 18 سا و10 د، خلف وفاة إمرأة تبلغ من العمر 27 سنة. و إصابة 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم رضيع يوجد في حالة حرجة .

ووقع الإنفجار في عمارة من 5 طوابق، كما خلّف أضرار كبيرة في 3 شقق في الطابق الأول وتشققات في شقتين في الطابق الثاني وشقتين في الطابق الثالث. بالإضافة إلى مستودعين كبيرين في الطابق الأرضي وإتلاف 4 سيارات كانت مركونة بالقرب من العمارة.

شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة في استرجاع السكنات الشاغرة والتي تم توزيعها سابقا ولم تستغل لحد الساعة. من أجل إعادة توزيعها على مستحقيها.

وكشف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أنه تواصلت يوم أمس الخميس عملية إسترجاع سكنات الحظيرة العقارية التابعة للديوان الشاغرة. أين قام عمال الصيانة بغلق سكنين على مستوى حي 2000 مسكن موقع 2 ذراع الريش.

وأضاف الديوان، أن عملية غلق السكنات حضرها رئيس وحدة ذراع الريش، وكذا ممثل بالأمن الداخلي للديوان. بالإضافة إلى ممثل قانوني تابع للديوان.