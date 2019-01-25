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بجاية: عودة حركة المرور تدريجيا بالطريق الوطني رقم 26 بعد فيضان مياه واد بوحاج

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بجاية: عودة حركة المرور تدريجيا بالطريق الوطني رقم 26 بعد فيضان مياه واد بوحاج
بقلم وافي مهاجري

عودة حركة المرور تدريجيا إلى الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بجاية و أقبو بعد توقف الحركة لساعات جراء فياضان واد بوحاج  سيدي عيش مماتسبب في غلق الطريق.


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