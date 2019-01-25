بجاية: عودة حركة المرور تدريجيا بالطريق الوطني رقم 26 بعد فيضان مياه واد بوحاج
عودة حركة المرور تدريجيا إلى الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بجاية و أقبو بعد توقف الحركة لساعات جراء فياضان واد بوحاج سيدي عيش مماتسبب في غلق الطريق.
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عودة حركة المرور تدريجيا إلى الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين بجاية و أقبو بعد توقف الحركة لساعات جراء فياضان واد بوحاج سيدي عيش مماتسبب…
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