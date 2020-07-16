بجاية: غلق أسواق الماشية والبحيرة السوداء بأكفادو للحد من تفشي جائحة كورونا

أصدر والي ولاية بجاية أحمد معبد قرارا ولائيا يقضي بغلق أسواق الماشية المنتشرة بإقليم الولاية و هذا كإجراء إحترازي لإحتواء وتطويق جائحة كورونا.

من جهة أخرى رخصت مصالح الولاية نقاطا لبيع الأضاحي على أن تكون في إسطبلات تراعي فيها شروط الوقاية و التباعد الصحي بين الأفراد.

وفي ذات السياق أصدر الوالي قرارا أخر يتضمن غلق البحيرة السوداء الكائنة بمنطقة أكفادو أمام السائحين و الزوار يهدف هذا الى الحد من تفشي فيروس كوفيد 19.

هذا وإقترحت خلية الأزمة الولاية فرض حجر جزئي على 17 بلدية إنطلاقا من ذراع القايد وصولا الى عاصمة الولاية و بعض بلديات حوض الصومام التي سجلت إرتفاعا في عدد الإصابات وإقترحت اللجنة الولائية فرض الحجر من الواحدة زوالا الى غاية الخامسة صباحا عبر 17 بلدية