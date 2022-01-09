بجاية: غلق إزدواجية طريق أنفاق خراطة بسبب الأشغال

قررت مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية بجاية، غلق إزدواجية طريق أنفاق خراطة مع تحويل حركة سير المركبات عبر النفق القديم والسير في الإتجاهين.

وتم غلق الطريق، لأجل للقيام بأشغال إزالة الصخور الأيلة بالسقوط من أجل حماية مستعملي الطريق من الإنهيارات الصخرية المتكررة.

كما شرعت إحدى المؤسسات المختصة في عمليات تحديث أرضية إزدواجية الطريق. والشروع في عملية خرسنة الواجهة الصخرية للطريق وإقامة خط واقي لتجنب سبوط الصغور إلى الطريق.

ومن المقرر أن يتم إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور بعد عشرين يوما ريثما تتم إنهاء أشغال الصيانة و الوقاية.

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هذا وأعلنت مصالح الدرك الوطني، شهر ديسمبر الماضي، غلق الطريق الرابط بين خميس مليانة وبومدفع بولاية عين الدفلى في كلا الإتجاهين.

وأضافت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه تم غلق الطريق السيار “شرق-غرب” بمقطع خميس مليانة وبومدفع في كلا الإتجاهين. حيث تم تحويل حركة السير بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل المتوجهين من الجزائر نحو وهران. نحو الطريق الوطني رقم 04 عبر محول العفرون.

كما تم تحويل حركة السير للمتوجهين من وهران إلى الجزائر. نحو الطريق الوطني رقم 04 عبر محول خميس مليانة.

وأضافت ذات الوحدات، أن القادمين من الطريق الوطني رقم 14 والطريق الوطني رقم 18 فقد تم تحويل حركة السير نحو الطريق الوطني رقم 04. عبر محور الدوران المحاذي لمحطة الدفع للطريق السيار بخميس مليانة.

أما بالنسبة لباقي المركبات المتجهين من مدينة وهران نحو الجزائر. فإن التحويل يكون عبر الطريق الوطني رقم 04 بالقرب من مكان الأشغال عبر الطريق الإجتنابي للطريق السيار. بالإضافة كذلك إلى المتجهين من مدينة الجزائر نحو وهران. فسيتم تحويلهم عبر الطريق الوطني رقم 04 عبر محول بومدفع.