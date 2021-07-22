بجاية: غلق السوق الأسبوعي EDIMCO والمعرض التجاري بأوقاس ومسجد النور

أمضى والي ولاية بجاية، قرارا، بغلق السوق الاسبوعي لبلدية بجاية الكائن بحي EDIMCO وهذا لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.

وحسب صفحة خلية الإعلام والاتصال لولاية بجاية على فايسبوك، فقد أمضى الوالي أيضا، قرارا بغلق المعرض التجاري المنضم بمدينة أوقاس، حفاضا على سلامة وصحة المواطنين، وهذا لمنع انتشار وباء فيروس كورونا .

كما قرر الوالي، غلق مسجد النور الكائن بقرية تيزي الواد ببلدية ملبو، لمدة 10 أيام، بسبب عدم إحترام البروتوكول الصحي المطبق على المساجد الخاص بمكافحة وباء فيروس كورونا، وكذا تسجيل 5 إصابات في ذات المسجد.

هذا وأمضى والي ولاية بجاية، قرار يتضمن اخضاع كافة مساجد الولاية للتدابير الوقائية المقررة ضمن البروتوكول الصحي، وتشديد الرقابة لضمان الامتثال الصارم لتعليمات السلامة وقواعد الوقاية للحد مـن تفشي عدوى فيروس كورونـا.

وحسب ذات البيان، تتولى مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لاسيها المستخدمين والاعوان القائمين على المساجد واللجان الدينية التابعة لها السهر على التنفيذ الصارم لمختلف تعليمات السلامة وقواعد الوقاية المعتمدة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك بالالتزام بما يلي :

فتح المساجد 15 دقيقة قبل الآذان وغلقها 15 دقيقة مباشرة بعد الصلاة، وغلق أماكن الوضوء، وارتداء القناع الواقي إجباريا، واستعمال المصلي لسجادته الشخصية.

وكذا احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف (1.5 م) على الأقل، وإلصاق إرشادات التذكير بتدابير الوقاية الصحية.

بالإضافة إلى تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي، وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي المصلين.

ووضع محلول مطهر في متناول المصلين، ومنع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح، والتهوية الطبيعية للمساجد وتعقيمها المنتظم.

كما سيضل الدخول إلى المسجد خاضعا لقياس الحرارة مسبقا بواسطة أجهزة القياس الحرارية.

وأكد البيان، أنه سيتم غلق كل مسجد في حالة التبليغ عن وجود أي عدوى جراء عدم الامتثال للتدابير الوقائية المشار إليها أعلاه.

كما أكد الوالي، إن كل مخالفة لأحكام هذا القرارات المذكورة أعلاه، تعرض صاحبها للعقوبات الادارية والجزائية المنصوص عليها في القانون.