بجاية.. غلق الطريق السيار أ20 على مستوى بلدية أميزور

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم السبت، أنه تم على مستوى ولاية بجاية غلق الطريق السيار أ20 المؤدي إلى الطريق السيار أ2 على مستوى بلدية أميزور، بالضبط عند محولي سبت أقديم بلدية أميزور ومحول القصر.

وأكدت ذات المصالح الأمنية عبر صفحة “طريقي”، أنه تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 75. والطريق الولائي رقم 21.

مشيرة أن وحداتها العاملة بالميدان بالمكان من أجل تنظيم سير حركة المرور.

