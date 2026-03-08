بجاية..غلق الطريق “سبت أقديم” والنقطة الكيلومترية PK 22 “أميزور”

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية بجاية والجزائرية للطرق السيّارة (ADA) عن غلق منفذ الطريق السيّار لولاية بجاية (Pénétrante. وهذا على مستوى المقطع الرابط بين النقطة الكيلومترية PK 16 المكان المسمى سبت أقديم والنقطة الكيلومترية PK 22 أميزور. وهذا يوم غد الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة مساءً.

ويأتي هذا التوقف المؤقت لحركة المرور بغرض إنجاز الأشغال التقنية الضرورية، والمتمثلة في تركيب حواجز السلامة الخرسانية من نوع DBA وGBA. تثبيت إشارات المرور العمودية والأفقية؛ إنجاز أشغال إصلاح وصيانة الطريق.

وخلال هذه الفترة، سيكون الدخول والخروج إلى منفذ الطريق السيّار الزامياً عبر النقطة الكيلومترية PK 22 أميزور.

