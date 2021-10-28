بجاية..غلق متقطع لطريق أنفاق خراطة بسبب الأشغال

قررت مصالح الأشغال العمومية لولاية بجاية غلق طريق أنفاق خراطة على مستوى الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف.

وبالضبط للسماح بإنجاز أشغال الصيانة لشبكة الإنارة داخل النفق و القيام ببعض الأشغال المرتبطة بتوفير السلامة لمستخدمي هذا الطريق مرورا پانفاق خراطة الممتدة على مسافة تقارب خمسة كيلومتر.

غلق طريق النفق أمام حركة المرور سيكون ليلة السبت 30 أكتوبر 2021 بداية من الساعة العاشرة ليلا الى فجر يوم الأحد وخلال هذه الفترة يسمح من حين لأخر إعادة فتح الطريق لتجنب الطابور و عدم تعطيل مصالح المواطنين.