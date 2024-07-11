بجاية: غلق 18 مفرغة عشوائية من أصل 34 منتشرة ببلديات الولاية

كشف مدير البيئة لولاية بجاية أنه تم غلق حتى الأن على 18 مفرغة عشوائية قضي عليها نهائيا من أصل 34 مفرغة فوضوية تم إحصاؤها ورصدها عبر عدد من مناطق بلديات الولاية .

وأضاف مدير البيئة بالولاية في تقرير مفصل قدمه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية برئاسة والي الولاية كمال الدين كربوش أن العملية لا تزال متواصلة لوضع حد لنشاط المفرغات العشوائية و وضع الأتربة عليها كونها تكون في كثير من الأحيان سببا في،حرائق الغابات الى ذلك أمر الوالي رؤساء الدوائر التسعة عشر و مدير البيئة و محافظة الغابات بضرورة الإسراع في،عملية القضاء على ما تبقى من المفرغات العشوائية و البحث عن الأراضي التي تستوعب مشاريع مراكز الردم التقني و المفرغات المراقبة كبديل للحد من الرمي العشوائي للنفايات و القضاء على التلوث البيئي على شاكلة مشروع انجاز مفرغة عمومية مراقبة ببني كسيلة حيث وجه الوالي تعليمات بالتعجيل في وتيرة إنجاز هذا المشروع البيئي الهام.