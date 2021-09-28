بجاية: فتح 3 مستشفيات جديدة قبل نهاية العام الجاري

أمر والي ولاية بجاية”كمال الدين كربوش” بفتح المستشفيات الثلاثة بكل من واد غير. تزمالت و سوق الإثنين بطاقة إستيعاب 60 سريرا لكل واحد و قد إنتهت بهم الأشغال منذ أشهر دون أن يدخلوا في حيز الإستغلال في عز إشتداد جائحة كورونا بسبب عدم تجهيز هذه المستشفيات الثلاث بالعتاد الطبي الضروري.

والي الولاية أعطى تعليمات صارمة لمدير الصحة من أجل إنهاء تجهيز المستشفى بالعتاد والأجهزة الطبية والصحية المختلفة، كما أمره بالشروع في عملية التوظيف على مستوى المستشفيات الثلاث و الاسراع في فتحها لفائدة المرضى.