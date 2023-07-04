بجاية: قاضي التحقيق يوجه نداء للجمهور للتعرف على هذا المتهم

وجّه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيش، بمجلس قضاء بجاية نداء للجمهور للتعرف على شخص متهم بالسرقة وإنتحال صفة الغير.

وحسبما جاء في بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة، والمرفوق بصورة فوتوغرافية للمتهم المدعو ” ب م “. يدعو فيه كل شخص وقع ضحية قد وقع ضحية للسالف الذكر. التوجه إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي عيش، مكتب التحقيق، الغرفة الأولى، أوالتقدم إلى مصالح أمن دائرة سيدي عيش، الأمن الحضري الخارجي تقريت. أوإلى أقرب مقرللشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أوإدلاء بشهادة في قضية الحال.

وأوضح البيان أن المتهم متابع جناية تكوين جمعية أشرار لأجل إرتكاب جناية السرقة بتوافر ظروف التعدد والليل وإستحضار مركبة وجنحة إنتحال هوية الغير في ظروف قد تؤدي للقيد في صحيفة السوابق القضائية.

وجاء هذا البيان طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعمال بالإذن الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيش، مجلس قضاء بجاية.