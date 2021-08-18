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أخبار الجزائر

بجاية: قافلة مساعدات إغاثية من جمعية الصومام للمتضررين من الحرائق

بقلم  رابح.ص
بجاية: قافلة مساعدات إغاثية من جمعية الصومام للمتضررين من الحرائق
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أوصلت جمعية الصومام لمساعدة المرضى لأقبو ببجاية شحنة من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الحرائق التي مست بكثافة قرى بلديات توجة. برباشة. القصر و اكفادو.

المساعدات المقدمة متمثلة في مواد غذائية أغطية تم تجميعها بمستودع خاصة تابع للجنة سبل الخيرات هذا الأخير سيتم إيصالها عن طريق جمعيات القرى الى المتضررين من الحرائق الأخيرة. و كانت جمعية الصومام قد قدمت شحنة مساعدات مماثلة الى المتضررين من الحرائق بولاية تيزي وزو. و تعتزم جمعية الصومام تخصيص شحنة أخرى من اللوازم المدرسية لفائدة القرى المتضررة من الحرائق خلال الدخول المدرسي على الأبواب.

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