بجاية: قافلة مساعدات إغاثية من جمعية الصومام للمتضررين من الحرائق
بقلم رابح.ص
أوصلت جمعية الصومام لمساعدة المرضى لأقبو ببجاية شحنة من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الحرائق التي مست بكثافة قرى بلديات توجة. برباشة. القصر و اكفادو.
المساعدات المقدمة متمثلة في مواد غذائية أغطية تم تجميعها بمستودع خاصة تابع للجنة سبل الخيرات هذا الأخير سيتم إيصالها عن طريق جمعيات القرى الى المتضررين من الحرائق الأخيرة. و كانت جمعية الصومام قد قدمت شحنة مساعدات مماثلة الى المتضررين من الحرائق بولاية تيزي وزو. و تعتزم جمعية الصومام تخصيص شحنة أخرى من اللوازم المدرسية لفائدة القرى المتضررة من الحرائق خلال الدخول المدرسي على الأبواب.
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