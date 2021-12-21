بجاية: قبول 5 مشاريع بناء وإصلاح سفن الصيد وصيانتها

‫عقد والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش إجتماعا مع أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لقطاعات الداخلية و الجماعات المحلية والصيد البحري التي حلت ببجاية. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بتنمية وتطوير قطاع الصيد البحري ومنتجاتها.

اللقاء الذي حضره مستثمرون في قطاع الصيد البحري أفضى إلى الموافقة على خمسة مشاريع في مجال بناء وإصلاح السفن وصيانتها.‬

‫خلص اللقاء بإمضاء بروتوكول اتفاقية بين مدير تسيير موانئ الصيد البحري و‬ مسؤول وحدة المؤسسة الوطنية لتصليح وصيانة السفن (ERENAV) لبجاية.