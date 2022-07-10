بجاية: قتيلان و 5 جرحى في حادث إصطدام 3 سيارات بفناية

توفي رجل و زوجته في حادث مرور مميت وقع مساء اليوم بالطريق الوطني رقم 26 بالمكان المسمى أبادو. بمحور الطريق الرابط بين القصر وسيدي عيش بإقليم بلدية فناية إلماثن.

الحادث خلف 5 جرحى بينهم ثلاثة أطفال هم أبناء الضحيتين المتوفيتين كانوا على،متن سيارة من نوع شوفرولي سبارك. في هذا الحادث المميت الذي وقع في،ثاني أيام العيد نجم عن إصطدام تسلسلي لثلاث سيارات. هذا وتدخل أفراد الحماية المدنية لنقل المصابين الى، المستشفى. كما فتح عناصر، الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات هذه المجزرة المرورية.