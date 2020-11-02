بجاية: قتيل و9 جرحى في إصطدام بين شاحنة وسيارة بسيدي عيش

توفي شخص وأصيب 9 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الإثنين بولاية بجاية.

الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 26 مدخل مدينة سيدي عيش مجيئا من بجاية

وتمثل في إصطدام بين شاحنة من هينو Hino نصف مقطورة وسيارة سياحية من Toyota بمنطقة سيدي عيش.

ما خلف وفاة عشريني وإصابة 9 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستشفى الولاية.

فيما تم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

هذا وفتحت عناصر الأمن تحقيقا في الحادث الذي يرجح أنه بسبب تجاوز خطير