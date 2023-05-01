قناة النهار بجاية : قلة مبالغ ميزانية مخطط البلديات يعطل تجسيد عمليات التنمية المحلية بقلم النهار أونلاين نشر في 01 ماي 2023 - 11:30 شارك غرِّد أرسل 29 0 قلة المبالغ المالية التي تمنح في إطار برنامج المخطط البلدي للتنمية. عائق كبير يطرحه المنتخبون على مستوى مجالس البلدية بولاية بجاية. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/C3rSh اقرأ أيضا "شاهد ما قاله محمد علال حول المشهد الرائع لـ "ڨمرة بطلة بنت البلاد قناة النهار 11 أفريل محمد علال : مخرج المسلسل "يما "شافني في مقهى وعرض عليا تجسيد هذا الدور قناة النهار 14 أفريل رغم الصيام.. شباب يجتهدون لكسب الرزق الحلال عبر حقول "الجلبانة" قناة النهار 10 أفريل إقبال كبير على محلات بيع مستلزمات الحلويات.. المنتوج المحلي الأكثر طلبا قناة النهار 14 أفريل عايدة عبابسة: أنا إسمي ناجح وخدمت على جال النساء الزواليات قناة النهار 16 أفريل "صالح" بائع شاي متجول.. عشرون سنة من العمل الدؤوب قناة النهار 13 أفريل طرقات تهترئ أشهر بعد إنجازها..لماذا لا تدوم صلاحيتها أكثر من سنتين؟ قناة النهار 29 أفريل شاهد أجواء رائعة تصنعها فرقة الزرنة في بلاطو النهار بمناسبة عيد الفطر قناة النهار 21 أفريل الإقبال على شراء حلويات العيد بدلا من صنعها في البيوت قناة النهار 20 أفريل "مفيدة عداس: بعد كل حلقة من "البطحة" أكلم نبيل عسلي ونسقسيه على الأحداث قناة النهار 12 أفريل