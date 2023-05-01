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قناة النهار

بجاية : قلة مبالغ ميزانية مخطط البلديات يعطل تجسيد عمليات التنمية المحلية

بقلم النهار أونلاين
بجاية : قلة مبالغ ميزانية مخطط البلديات يعطل تجسيد عمليات التنمية المحلية
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قلة المبالغ المالية التي تمنح في إطار برنامج المخطط البلدي للتنمية. عائق كبير يطرحه المنتخبون على مستوى مجالس البلدية بولاية بجاية.

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