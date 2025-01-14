بجاية: كاميرات المراقبة تكشف عصابة تحترف السرقة بالنشل

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الـ 05 بالتنسيق مع المركز الولائي للمراقبة بالفيديو بأمن ولاية بجاية. من توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 سنة. يحترفون السرقة بالنشل باستعمال دراجة نارية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل الأمن الحضري الخامس ببجاية لعدة شكاوي ضد مجهولين، من قبل ضحايا مجملها من العنصر النسوي. تعرضن للسرقة بالنشل مست هواتفهن النقالة و كذا حقائبهن اليدوية، من قبل شباب يستعملون دراجة نارية للفرار بعد فعلتهم.

و عليه تم فتح تحقيق في القضية، و بعد تحديد أماكن وقوع عمليات السرقة، تم التواصل مع المركز الولائي للمراقبة بالفيديو لاستغلال أشرطة الفيديو المسجلة. و بعد مشاهدتها تم تحديد أوصاف المشتبه فيهم و كذا نوع الدراجة النارية التي يستعملونها لاقتراف عملياتهم.

بعد فترة وجيزة تلقت مصالح الأمن الحضري الخامس إتصالا من المركز الولائي للمراقبة بالفيديو. مفاده تواجد ذات الدراجة النارية بحي صغير على متنها مشتبه فيهما في قضية الحال. و على جناح السرعة تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تم مشاهدة شابان تتطابق أوصافهما مع المشتبه فيهم في قضية الحال. و هما يترصدان للضحايا على متن دراجة نارية بالقرب من ثانوية الحمادية. أين تم توقيف أحد المشتبه فيهم، في حين استطاع الآخر الفرار إلى وجهة مجهولة.

و بعد التحقيق معه تم تحديد هوية و كذا مكان إقامة شريكيه. ليتم توقيفهما وتحويلهما إلى مركز الشرطة، أين تم التعرف عليهما من قبل الضحايا.

قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جماعة أشرار السرقة بالنشل في الطريق العام باستحضار مركبة ذات محرك. ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة و بعد إحالتهم على إجراءات المثول الفوري. صدر ضد المشتبه فيهم أمر إيداع و غرامات مالية.

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