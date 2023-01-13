بجاية: كاميرات المراقبة تكشف عن هوية سارقي المحلات التجارية بأوقاس

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة أوقاس التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخصين يبلغان من العمر 23 و 29 سنة ينحدران من مدينة أوقاس يحترفان سرقة المحلات التجارية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل ثلاثة شكاوي لتجار تعرضت محلاتهم التجارية للسرقة في ليلة واحدة من طرف مجهولين “كشك متعدد الخدمات، محل لحلاقة الرجال، قاعة حلاقة نساء”. أين إستولى الفاعلون على مبالغ مالية ولوازم ومعدات تستعمل في العمل الفرقة المحققة.

وبعد إجراء المعاينات الميدانية و بتكثيف الأبحاث و التحريات و إستغلال كاميرات المراقبة التي كانت بأحد المحلات التجارية المسروقة. تم تحديد هوية الفاعلين و توقيفهما. و قد أثبت التحقيق تورطهما في سرقة المحلات التجارية السالفة الذكر. ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة بالكسر من داخل محلات تجارية مع توافر ظرف الليل. وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهما أمر إيداع.