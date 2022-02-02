بجاية: كنفدرالية المؤسسات الجزائرية تتبرع بـ 30 مولد أوكسيجين للمستشفيات

في مبادرة تضامنية قدمت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية هبة من الأجهزة الطبية تتمثل في التبرع بـ 30 مولد أوكسيجين تم توزيعها على مستشفيات ولاية بجاية.

وذلك بهدف مساعدة هذه المستشفيات للتكفل اللازم بالمرضى المصابين بفيروس كورونا. العملية التضامنية أشرفت عليها رئيسة الكنفدرالية “سعيدة نغزة” و تمت عل مستوى مقر الولاية.

أين حضي أصحاب المبادرة باستقبال من طرف الوالي الذي أعرب عن امتنانه لهم وقدم شكره نيابة عن جميع السكان و المسؤولين المنتخبين والتنفيذيين للولاية على هذه المساهمة الكريمة.

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